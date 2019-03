Moskeeschutter „wilde doorgaan met aanslagen”

Hoofdverdachte Brenton Tarrant, die dood en verderf zaaide in een tweetal moskeeën in Christchurch (Nieuw-Zeeland) en 49 mensen doodde, was volgens de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern van plan een nog groter bloedbad aan te richten, alvorens hij werd opgepakt door de politie.

„De dader was mobiel, er lagen nog twee andere vuurwapens in zijn auto. Het was duidelijk zijn bedoeling om door te gaan met zijn aanval,” vertelde Ardern aan journalisten in Christchurch. Tarrant is beschuldigd van moord, hoewel Ardern eraan toevoegde dat meerdere beschuldigingen waarschijnlijk zijn.

„Het is gruwelijk dat er jonge kinderen zijn meegesleurd in deze verschrikkelijke aanval”, vervolgde de premier. Zaterdagmorgen werd bekend dat nog elf van de 39 gewonden in het ziekenhuis in kritieke toestand verkeerden,