Moskeegangers gewond na schietpartij

In de Franse stad Avignon zijn zondag acht mensen gewond geraakt, nadat ze werden beschoten toen ze de Arrahmamoskee verlieten, aldus de Franse krant La Provence. Volgens de politie gaat het niet om terreur, maar om een afrekening in het criminele circuit of ruzie tussen jongeren.

Twee schutters die hun gezicht bedekt hadden en in een Renault Clio reden, zouden het vuur hebben geopend, toen ’s avonds rond 22.30 uur de moskeegangers naar buiten kwamen. Een van de daders zou een pistool hebben gebruikt, de ander een geweer. De daders zijn gevlucht.