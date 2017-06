Moskeeganger toch overleden door aanslag

De 51-jarige man die maandag de dood vond bij een terreuraanslag in de buurt van een moskee is toch overleden aan de gevolgen van de aanrijding met het ‘terreurbusje’. Dat heeft de politie in Londen donderdag bekendgemaakt

Er bestond lange tijd twijfel over de precieze doodsoorzaak, de man lag al op de grond en zou een hartaanval hebben gehad, zo verklaarden ooggetuigen. Onderzoek van de politie heeft nu uitgewezen dat de man overleden is aan zijn verwondingen die hij opliep doordat een 47-jarige man met een bestelbus op hem inreed.

Bij deze aanslag vielen elf gewonden, twee van hen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.