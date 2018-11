Moshe Lion nieuwe burgervader Jeruzalem

De 57-jarige Moshe Lion is dinsdag gekozen tot de nieuwe burgermeester van Jeruzalem. Hij heeft zijn tegenstander, Ofer Berkovitch (35), verslagen met een meerderheid van drie procent.

Dinsdag werd gestemd in de gemeenten in Israël waar op 30 oktober niemand 40 procent van de stemmen voor burgermeester had gewonnen, zoals in Jeruzalem.

Lion had de steun van de nationaal-religieuzen en een deel van de ultra-orthodoxen. De opkomst in de stad lag rond 30 procent.

Berkovitch zei dinsdag dat Lions overwinning nog niet zeker is, omdat de stemmen van de soldaten nog niet waren geteld. Hij wil ook uitzoeken of er zich ongeregeldheden hebben voorgedaan. Zijn partij, de pluriforme Hitorerut, werd de grootste partij in de gemeenteraad op 30 oktober.

Lions partij, Yerushalayim Sheli, won geen zetels in de gemeenteraad. Dat betekent dat hij speciale toestemming nodig heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken om burgemeester te worden.

Lion komt uit het nationaal-religieuze kamp en heeft de reputatie een goed bestuurder te zijn. Hij kreeg de support van huidig burgervader Nir Barkat.