Morales zinspeelt op terugkeer naar Bolivia

De voormalige Boliviaanse leider Evo Morales is bereid terug te keren naar zijn thuisland. „Als mijn volk erom vraagt, zijn we bereid om terug te keren”, zei hij op een persconferentie in Mexico-Stad. „We zullen terugkeren, vroeg of laat.”

De 60-jarige Morales nam zondag ontslag als president nadat grote onrust was ontstaan over vermeend gesjoemel bij de verkiezingen. Hij vluchtte vervolgens naar Mexico, dat hem asiel had aangeboden. Daar sloeg de oud-president een strijdlustige toon aan. Hij herhaalde dat hij het slachtoffer is van een „staatsgreep”.

Morales haalde ook uit naar de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), dat ernstige onregelmatigheden had vastgesteld bij de Boliviaanse verkiezingen. Hij verwijt de organisatie een „politiek besluit” te hebben genomen. „De OAS werkt voor het Noord-Amerikaanse rijk”, concludeerde hij.