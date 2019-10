Morales vraagt OAS verkiezing te bekijken

De Boliviaanse president Evo Morales heeft de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) dinsdag uitgenodigd het tellen van de stemmen bij de presidentsverkiezingen te komen controleren. Hij deed dat kort nadat eerste resultaten lieten zien dat hij als winnaar uit de bus was gekomen en er veel kritiek kwam op de uitslag.

Zijn rivaal Carlos Mesa betwist de uitslag en erkent hem niet. Elders reageerden burgers woedend. Demonstranten raakten buiten het hoofdkantoor van de kiescommissie in de regeringszetel La Paz slaags met de politie. Die vuurde traangas af op de actievoerders. In meerdere Boliviaanse steden werden overheidsgebouwen in brand gestoken en raakten aanhangers van de regering en de oppositie met elkaar slaags.

Alle stemmen zijn nog niet geteld. Maandag bleek na het tellen van 95 procent van de stemmen dat Morales 46,85 procent van de stemmen had tegen 36,73 procent voor Mesa. Omdat de president een voorsprong van meer dan 10 procentpunten heeft gehaald, is een tweede stemronde in december niet nodig.

Morales is al drie keer eerder verkozen tot president. In 2006 werd hij de eerste inheemse president van het Zuid-Amerikaanse land.