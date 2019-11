‘Morales uitgesloten van verkiezingsdeelname’

De voormalige Boliviaanse leider Evo Morales mag niet meedoen aan de komende verkiezingen in zijn land. Dat komt omdat hij al drie opeenvolgende termijnen president is geweest, stelde interim-president Jeanine Áñez op een persconferentie.

Aan het bewind van Morales, die sinds 2006 president was, kwam afgelopen weekend abrupt een einde. Hij kondigde toen zijn vertrek aan en vluchtte later naar Mexico. Zijn positie was onhoudbaar geworden doordat grote onrust was ontstaan over vermeend gesjoemel tijdens de verkiezingen. Morales houdt zelf vol dat hij het slachtoffer is van een staatsgreep.

De interim-president heeft nog niet gezegd wanneer verkiezingen worden gehouden. Behalve Morales mag ook zijn voormalige vicepresident Alvaro García dan niet meedoen, aldus Áñez.