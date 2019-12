Morales reist van Mexico naar Cuba

De Boliviaanse oud-president Evo Morales is naar Cuba gevlogen. Een medewerker van de naar Mexico uitgeweken oud-president zei dat het om een korte reis gaat en dat Morales in Cuba medisch zal worden onderzocht. Ook zeiden bronnen rond Morales tegen de Spaanse krant El País dat het voormalige staatshoofd overweegt zich binnenkort in Argentinië te vestigen.

Morales zou vanuit Argentinië, dat in het noorden grenst aan Bolivia, beter contact kunnen houden met de kopstukken van zijn linkse politieke beweging MAS. Hij zou dat belangrijk vinden met het oog op de presidentsverkiezingen in Bolivia. Daarvoor is nog geen datum vastgelegd.

Morales zou naar Argentinië willen reizen na het aantreden dinsdag van de linkse Albert Fernández tot president van het Zuid-Amerikaanse land.

Aan het bewind van Morales, die sinds 2006 president was, kwam vorige maand abrupt een einde. Hij kondigde toen zijn vertrek aan en vluchtte later naar Mexico. Zijn positie was onhoudbaar geworden doordat grote onrust was ontstaan over vermeend gesjoemel tijdens de verkiezingen. Morales houdt zelf vol dat hij het slachtoffer van een staatsgreep is geworden.