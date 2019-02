Moordverdachte na jaren opgepakt in Brazilië

Een man die in Nederland al jaren wordt gezocht voor moord, is aan de kust van de Braziliaanse staat São Paulo gearresteerd. De 37-jarige man, die de bijnaam Tico heeft, is afkomstig uit Curaçao. Hij werd aangehouden in het bezit van meer dan 83.000 xtc-pillen in een appartement dat hij huurde in São Vicente, circa 45 kilometer ten zuiden van de stad São Paulo.

Braziliaanse media meldden dat hij na een twee maanden durend politieonderzoek wegens drugscriminaliteit is opgepakt. Hij zou drugs smokkelen en via de haven Santos naar klanten in de metropolen Rio de Janeiro en São Paulo sluizen.

De politie zag dat er ook een internationaal arrestatiebevel van Interpol tegen Tico loopt en dat de Nederlandse politie een beloning voor tips voor zijn aanhouding heeft uitgeloofd . Hij zou in juli 2015 bij een schietpartij in Den Haag een persoon hebben gedood en een ander verwond. Volgens de Braziliaanse advocaat van Tico ontkent hij elke betrokkenheid bij die schietpartij.