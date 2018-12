Moordpartij in noorden van Mali

Gewapende mannen op motoren hebben deze week een bloedbad aangericht in het noorden van Mali. Het leger zegt dat ongeveer veertig burgers zijn gedood. De VN-missie in Mali, Minusma, heeft het geweld veroordeeld.

De daders reden onder meer naar een dorp in het gebied Ménaka. Daar openden ze het vuur, zegt een legerwoordvoerder. De burgemeester van de gelijknamige plaats Ménaka zei dat zeker 43 Toearegs zijn gedood. De verantwoordelijkheid is niet opgeëist, maar boeren en nomaden zijn in het gebied al eerder met elkaar in botsing gekomen.

De daders zijn mogelijk leden van het Fulani-volk. Eerder deze maand zijn vijftien Fulani-burgers gedood bij een aanval op hun dorp in de regio Mopti. Daar zou een rivaliserende etnische groep achter zitten.

Het is al jaren onrustig in Mali, waar nog steeds jihadistische groepen actief zijn. Moslimextremisten liepen in 2012 het noorden van het land onder de voet, waarna Frankrijk militair ingreep. Later volgde een VN-missie om het land te stabiliseren. Daar doet ook Nederland aan mee.