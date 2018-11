Moordlustige tijger na lange klopjacht gedood

In India hebben natuurbeheerders na een lange klopjacht een vrouwelijke tijger doodgeschoten waarvan wordt aangenomen dat die mogelijk dertien mensen heeft gedood. De zes jaar oude tijgerin in de westelijke staat Maharashtra was volgens de BBC al twee jaar uit handen van de jagers gebleven.

Een van de natuurbeheerders laat weten dat een team zich vrijdag langs een weg had opgesteld waar de moordlustige tijgerin eerder was gespot. T-1, zoals het dier wordt genoemd, werd in eerste instantie met een verdovingspijl geraakt. Toen ze daarna aanviel werd ze alsnog doodgeschoten.

Het kostte de Indiase autoriteiten grote moeite om het beest te vangen. Meer dan honderd camera’s, paarden en geiten die als lokaas werden gebruikt, dag en nacht toezicht op uitkijkpunten en gewapende patrouilles; het lukte maar niet om T-1 te pakken te krijgen.

Vorige maand werd zelfs een luchtje van Calvin Klein ingezet. Het mannenparfum ‘Obsession’ bevat namelijk het ingrediënt civeton van de civetkat dat de tijgers moet aantrekken. Ook dat was tevergeefs.