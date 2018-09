Moordende Mexicaanse mariachi-muzikanten

Een optreden van een mariachiband in Mexico-Stad is uitgedraaid op een bloedbad. Vijf traditioneel uitgedoste muzikanten bleken moordenaars te zijn. Tijdens het optreden legden ze hun instrumenten neer en pakten ze vuurwapens, waarmee ze om zich heen schoten. Zeker vijf mensen kwamen om het leven, acht anderen raakten gewond. Onder de gewonden zou een buitenlander zijn.

Het incident gebeurde zaterdagavond op het Plaza Garibaldi in de hoofdstad van Mexico. Dat plein geldt als het hart van de mariachimuziek en is bij toeristen erg geliefd. Op het plein was het nog eens extra druk omdat Mexico zondag zijn nationale feestdag viert. Na de kogelregen vluchtten de vijf muzikanten op motoren.

Volgens Mexicaanse media heeft de schietpartij mogelijk te maken met een ruzie tussen rivaliserende drugskartels. Mexico gaat al jaren gebukt onder een bloedige oorlog tussen bendes.