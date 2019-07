‘Moordenaar Lübcke trekt bekentenis in’

Stephan E., de man die wordt verdacht van de moord op de Duitse regionale politicus Walter Lübcke, heeft zijn bekentenis ingetrokken. Dat melden Duitse media. De 45-jarige verdachte, die bekend staat als een neonazi, bekende vorige maand nog dat hij op eigen initiatief en in zijn eentje de moord pleegde.

Waarom E. zijn bekentenis herroept is onduidelijk. Hij zou zijn bekentenis voor de rechter van het gerechtshof niet hebben willen herhalen en zijn verklaringen willen herroepen. De 65-jarige Lübcke was christendemocraat en leider van het district Kassel, één van de drie districten in de deelstaat Hessen. Hij was een voorstander van het ruimhartige immigratiebeleid van bondskanselier Angela Merkel. Lübcke werd op 2 juni bij zijn huis doodgeschoten.

De Duitse politie heeft bij huiszoekingen een wapenarsenaal gevonden dat van Stephan E. zou zijn.