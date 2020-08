Moordenaar John Lennon weer niet op vrije voeten

Het verzoek om de vervroegde vrijlating van de moordenaar van John Lennon is wederom afgewezen. Dat melden Amerikaanse media woensdag.

Mark Chapman had voor de elfde keer gratie aangevraagd. Waarom zijn verzoek deze keer is afgewezen, is niet duidelijk. In voorgaande jaren kreeg de moordenaar van de beroemde Beatle te horen dat zijn daden nog altijd te zwaar wogen om op vrije voeten te komen.

De afwijzing betekent dat Chapman in ieder geval nog twee jaar vast zit. In 2022 mag hij opnieuw vervroegde vrijlating aanvragen, net zoals hij dat sinds 2000 om het jaar heeft gedaan.

Chapman schoot John Lennon in 1980 dood voor diens appartement in New York. Chapman werd daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar tot levenslang, waardoor hij sinds 2000 elke twee jaar om vervroegde vrijlating mag vragen.