Moord op ex in Duitse winkel: 8,5 jaar cel

Een jonge migrant is in Duitsland veroordeeld tot 8,5 jaar cel voor de moord op zijn ex-vriendin. Abdul D. stak de vijftienjarige Mia eind vorig jaar neer in een winkel in Kandel (Rijnland-Palts). Ze overleed aan haar verwondingen.

D. wilde het slachtoffer straffen omdat ze de relatie had uitgemaakt, concludeerde het Openbaar Ministerie. De moordzaak leidde in Duitsland tot veel ophef. Betogers gingen de straat op om te demonstreren tegen het asielbeleid van de regering.

De dader, die vermoedelijk uit Afghanistan komt, is als onbegeleide minderjarige asielzoeker naar Duitsland gekomen. De jongen is ook berecht als minderjarige, hoewel in twijfel is getrokken of hij echt zo jong was als hij beweerde. Dat leidde tot een discussie over de wijze waarop de leeftijd van asielzoekers wordt vastgesteld.