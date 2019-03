„Moord op Cali niet maffia-gerelateerd”

Anthony Comello, de 24-jarige man die zaterdag werd gearresteerd voor het doodschieten van de New Yorkse maffiabaas Francesco Cali, heeft geen banden met de maffia. Dat meldt een bron met kennis van het onderzoek naar de moord tegen CNN.

De politie van New York houdt nog een slag om de arm. „Ondanks dat we een duidelijke verdachte hebben is dit moordonderzoek nog verre van afgerond. Er moeten nog een hoop zaken worden uitgezocht, zoals het motief voor de moord,” aldus een woordvoerder van de New Yorkse politie.

Cali, de leider van de Gambino-familie, werd donderdag voor zijn woning in stadsdeel Staten Island neergeschoten. Camello wordt verdacht van de moord. Op beelden is te zien hoe hij na een kort gesprek twaalf kogels op Cali afvuurt, waarvan tien de man raken. Zijn wapen is nog niet gevonden.

Het laatste grote maffia-conflict vond plaats in 1985, toen een andere leider van de Gambino-clan werd vermoord.