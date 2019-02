Moord Khashoggi „brute misdaad”

Onderzoek van de VN naar de moord op de Saoedische journalist Amal Khashoggi heeft bewijs opgeleverd voor een brute misdaad „voorbereid en uitgevoerd door functionarissen van de staat Saudi-Arabië”. De speciale rapporteur van de VN, Agnes Callamard, heeft dat donderdag verklaard.

Over eventuele betrokkenheid van kroonprins Mohammed bin Salman zei zij niets.

Volgens het VN onderzoek hebben Saudische functionarissen pogingen van de Turkse autoriteiten „ernstig ondermijnd” om onderzoek te doen op de plek van de moord. De kritische journalist Khashoggi, columnist van de Washington Post, werd op 2 oktober in het Saudische consulaat in Istanbul door Saudische agenten vermoord.

Callamard en haar team deden een week lang onderzoek in Turkije. Zij kreeg naar eigen zeggen toegang tot „gruwelijke opnamen” van de dood van de journalist. Ze zegt „grote zorgen” te hebben over de eerlijkheid van de procedure tegen elf Saudi’s die in verband met de moord in hun vaderland zijn gearresteerd.