Moon wil nog altijd akkoord VS en Noord-Korea

Zuid-Korea wil met de Verenigde Staten en Noord-Korea samen verder werken om een akkoord over denuclearisatie te bereiken. Dat heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gezegd een dag nadat de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voortijdig was afgebroken.

„Mijn regering zal nauw overleggen en samenwerken met de VS en Noord-Korea om ervoor te zorgen dat hun overleg tot resultaat leidt”, zei de president in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Moon wil ook overleggen met de VS hoe het land gezamenlijke projecten met de noorderbuur kan oppakken. Dat gaat om de ontwikkeling van toerisme bij Mount Kumgang en het industriële complex in Kaesong, beide in Noord-Korea.