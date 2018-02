Moon: Drempel voor overleg met Noord-Korea omlaag

De Verenigde Staten moeten hun voorwaarden voor bilateraal overleg met Noord-Korea afzwakken. Dat zei de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, die Pyongyang opriep bereidheid te tonen om het nucleaire programma af te bouwen.

De VS hebben eerder aangegeven dat overleg met het regime van Kim Jong-un moet leiden tot de beëindiging van het Noord-Koreaanse nucleaire programma. „De Verenigde Staten moeten de lat lager leggen”, zei Moon volgens persbureau Yonhap. „Dat is belangrijk omdat de VS en Noord-Korea dan om de tafel kunnen zitten.”

Het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma heeft de spanning tussen Washington en Pyongyang flink doen oplopen. Dictator Kim waarschuwde tijdens zijn nieuwjaarstoespraak nog dat de Verenigde Staten binnen het bereik liggen van zijn kernwapenarsenaal. President Donald Trump reageerde woedend.

