Monstertocht met kajak voor milieu

Er zijn maar weinig mensen die de kajak pakken en 3000 kilometer wegpeddelen. Fedde Schoemaker (22) is aan dat avontuur begonnen. De afgestudeerd beveiliger is nu onderweg van zijn thuisbasis in het Gelderse Gaanderen naar Oslo.

De lange kajaktocht staat garant voor allerlei avonturen, maar ook riskante situaties. Toch gaat Schoemaker de toer van zo’n zes maanden aan.

Waarom ben je aan deze reis begonnen?

„Ik kajak al heel lang en ik wilde altijd al eens een verre tocht met de kajak maken en die droom gaat nu in vervulling. Ik vind het leuk om nieuwe plekken aan te doen en onderweg van alles mee te maken.

Daarnaast zamel ik met mijn tocht geld in voor de organisatie The Ocean Cleanup. Die zet zich in om plastic in de oceanen op te ruimen. Ook mensen die ik niet ken, sponsoren mij. Ook onderweg krijg ik zo nu en dan geld toegestopt.”

Waar ben je nu?

„Vandaag ben ik in Wilhemshaven en ik heb er nu zo’n 400 kilometer opzitten. Ik heb mijn tocht maandenlang voorbereid. Mijn ouders zijn enthousiast, maar vinden het ook wel gevaarlijk. Maar ze weten dat ik hier mijn zinnen op heb gezet en ik heb me goed voorbereid. Ze zoeken mij af en toe op.”

Waar leef je van?

„Ik heb flink kunnen sparen als trapliftmonteur. Onderweg kom ik veel vriendelijke Nederlanders en Duitsers tegen. Ik word vaak uitgenodigd voor een kop koffie of een warme maaltijd in een camper. Die gastvrijheid is erg leuk.

Ik heb een tent bij me en maak mijn eigen kostje klaar. Ik sta vaak op campings, maar slaap af en toe ook in pensions.”

Hoelang ben je per dag onderweg?

„Inclusief pauzes zo’n 10 tot 12 uur. Met voldoende slaap en erg veel calorieën is het goed vol te houden. Om de dag neem ik een dag rust. Dinsdag voer ik over de Eems van Delfzijl naar Emden. Met de sterke tegenwind was dat echt doorbijten en soms zelfs gevaarlijk. Dan sta je strak van de adrenaline en wil je snel aan wal komen.”

Heb je iets bijzonders meegemaakt?

„In de stad Groningen vloog mijn drone achter mij aan, maar het apparaat raakte een takje van een boom. Hij stortte midden in de gracht. Dat was een duur grapje en ik heb best wat beeldmateriaal verloren. Mijn ouders brengen gelukkig een nieuwe drone.”

Hoe gaat de tocht verder?

„Vanaf Wilhelmshaven vaar ik via de Elbe naar Hamburg. Daar steek ik door naar Kiel aan de Oostzee, via een kanaal. Hopelijk gaat de wind draaien, zodat ik die in de rug heb. De Oostzee is vaak rustig, dus ik hoop op een voorspoedige reis naar Oslo.”

