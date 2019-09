Monster van Loch Ness mogelijk een paling

Mensen die zeggen het Monster van Loch Ness te hebben waargenomen, hebben mogelijk een grote paling gezien. Nieuw-Zeelandse wetenschappers hebben water uit het meer onderzocht op de aanwezigheid van DNA. Daaruit blijkt dat in Loch Ness geen grote dieren voorkomen, maar wel veel paling, meldt de BBC.

Tijdens het onderzoek is geen bewijs gevonden voor het bestaan van een plesiosaurus of een grote vis als een steur in het diepe meer in Schotland. Ook de aanwezigheid van een Groenlandse haai of een meerval, zoals weleens is gesuggereerd als mogelijk Monster van Loch Ness, is uitgesloten.

Paling, ofwel de Europese aal, is een van de vissoorten die er wel veel voorkomen. Met het onderzoek wilden de wetenschappers er vooral achter komen welke planten en dieren in het meer leven.

„Er is een zeer aanzienlijke hoeveelheid paling-DNA”, zegt professor Neil Gemmell van de Universiteit van Otago. „Onze gegevens laten hun grootte niet zien, maar de enorme hoeveelheid aan materiaal zegt dat we de mogelijkheid niet kunnen uitsluiten dat er gigantische palingen zijn in Loch Ness.” Volgens Gemmell is het daarom goed mogelijk dat het Monster van Loch Ness een gigantische paling is.