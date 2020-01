Mongolië sluit grens met China om coronavirus

Mongolië sluit per direct de grenzen met buurland China vanwege het coronavirus. Dat meldt het Mongoolse persbureau Montsame maandag. De regering wil zo het virus buiten de deur houden. Vooralsnog zijn er geen besmettingen gemeld in Mongolië.

Ook sluit de regering alle onderwijsinstellingen in het land. Tot 2 maart gaan universiteiten en scholen dicht.

Het coronavirus heeft al aan tientallen mensen het leven gekost. Volgens officiële cijfers kwamen in China al zeker tachtig mensen om en raakten ruim 2700 personen besmet. Het epicentrum van de uitbraak is de Chinese stad Wuhan. Maleisië maakte maandag bekend tijdelijk geen mensen meer toe te laten uit de Chinese provincie Hubei, waar Wuhan onderdeel van is. In het Aziatische land zijn inmiddels vier besmettingsgevallen bekend.

Het virus heeft inmiddels meerdere landen bereikt, waaronder Frankrijk. Dat land meldde eerder dat zeker drie mensen besmet waren geraakt. Frankrijk stuurt net als Japan en de VS een chartervliegtuig naar Wuhan voor de evacuatie van burgers. In Rusland kunnen mensen geen reizen meer boeken naar China. Dat besluit werd maandag genomen op advies van de Russische toerismewaakhond. Het land start ook met het terughalen van haar burgers.