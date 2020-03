Mongolië heeft dinsdag bekendgemaakt dat bij een persoon met de Franse nationaliteit die in het land werkzaam is, het nieuwe coronavirus is vastgesteld. Het is het eerste geval van het virus in het land.

De nationale noodgevallencommissie van het land liet in een verklaring weten dat de persoon vanuit Frankrijk via Moskou naar Mongolië is gereisd. De regering heeft 42 personen geïdentificeerd die de man hebben ontmoet en 120 individuen die dicht bij de patiënt in de buurt zijn geweest.