„Mongolië dwarsboomt ontvoering Gülenist”

De Mongoolse autoriteiten lijken een stokje te hebben gestoken voor een poging een vermeende Gülenist per vliegtuig naar Turkije te brengen. Het Turkse toestel kreeg geen toestemming om op te stijgen en vertrok uiteindelijk zonder de ontvoerde schooldirecteur, berichten lokale media.

Veysel Akcay was vrijdag bij zijn woning in Ulaanbaatar overmeesterd door een groep mannen en afgevoerd in een busje, zei een vriend van het slachtoffer. De ontvoering zou zijn gefilmd door omstanders. Aanhangers van de man trokken naar het vliegveld om zijn vrijlating te eisen. Hij kwam inderdaad op vrije voeten.

Het is nog onduidelijk wat precies is voorgevallen. Akcay, die al 24 jaar in Mongolië woont, is volgens Turkse media lid van de zogenoemde Gülen-beweging. Turkije houdt die organisatie verantwoordelijk voor een mislukte staatsgreep en haalde al eerder vermeende aanhangers terug uit het buitenland.

Turkije ontkent betrokken te zijn bij de ontvoering van Akcay, meldt het Mongoolse ministerie van Buitenlandse Zaken.