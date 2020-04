Mondmasker verplicht in openbaar vervoer Jakarta

In de strijd tegen het coronavirus komt er in de uiterst dichtbevolkte Indonesische hoofdstad Jakarta een maskerplicht voor het openbaar vervoer. Passagiers moeten mond en neus bedekken met een eenvoudig mondkapje of bijvoorbeeld iets van stof. Anders mogen ze niet mee.

Het is niet de bedoeling de betere, speciale kapjes voor bijvoorbeeld artsen te gebruiken. Die zijn uitsluitend voor medisch personeel bedoeld.

Experts verschillen van mening over het nut van de eenvoudige maskers. Volgens sommige autoriteiten kunnen besmette personen met zo’n kapje voorkomen dat ze anderen aansteken. De eenvoudige kapjes beschermen de dragers echter niet tegen een infectie door anderen.

Volgens de jongste cijfers bezweken officieel bijna 200 personen in Indonesië aan het nieuwe coronavirus.