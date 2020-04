Mondkapjesplicht in winkels nu in heel Duitsland

De mondkapjesplicht geldt nu voor winkels in heel Duitsland. Als laatste ging Berlijn dinsdag akkoord met een verplichte mond- en neusbescherming tijdens het doen van boodschappen om de overdracht van het coronavirus tegen te gaan, meldt het Duitse persbureau DPA.

De landelijk uniforme regeling geldt vanaf woensdag. Sinds maandag was de mondkapjesplicht in Berlijn al wel van kracht in het openbaar vervoer; in bussen, metro en S-Bahn.

Tot nu zag de Berlijnse Senaat af van een dergelijke eis voor winkels, en liet het bij een dringende aanbeveling. Berlijn stond hierin echter alleen: alle andere deelstaten hadden afgelopen week al besloten tot een mondkapjesplicht voor het lokale openbaar vervoer en de winkels.

Volgens virologen kan neus- en mondbescherming voorkomen dat de drager andere mensen met het coronavirus infecteert.

Het gezicht bedekken met een doek of sjaal is al voldoende om aan de plicht te voldoen.