Mondkapjesplicht in heel Italië, ook buiten

Italianen moeten binnenkort ook verplicht een mondkapje dragen als ze buiten zijn. Minister Roberto Speranza van Volksgezondheid heeft die al verwachte maatregel dinsdag officieel aangekondigd in het parlement.

Het decreet dat dit wettelijk regelt zou woensdag moeten worden aangenomen, aldus de minister. Hij zei daarbij dat de regels om afstand te houden strikter zullen worden gehandhaafd gezien het gevaar op verspreiding van het coronavirus bij samenscholingen.

Kinderen onder de 6 jaar, mensen die een mondmasker medisch niet kunnen verdragen en sporters worden ervan uitgezonderd. Dat geldt ook voor mensen die buiten iets eten of drinken bij een café of restaurant.

In meerdere regio’s is het al verplicht om buiten een mondmasker te dragen, waaronder Lazio, Sicilië en Campanië. Het aantal besmettingen in Italië neemt toe. Maandag werden 2257 nieuwe gevallen gemeld.