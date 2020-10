Mondkapjesplicht in Duits parlement

In het Duitse parlement in Berlijn geldt vanaf dinsdag een mondkapjesplicht. Het is een reactie op het snel stijgende aantal coronabesmettingen, vooral in de Duitse hoofdstad, melden Duitse media.

Het besluit is genomen door de voorzitter van de Bondsdag, Wolfgang Schäuble. Er zijn een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld als je het woord hebt tijdens een debat of als je op minstens 1,5 meter van anderen kunt zitten.

In Nederland is er voor het gebouw van de Tweede Kamer het dringende advies om in een aantal ruimtes een mondkapje te dragen. Dat geldt ook voor bezoekers.