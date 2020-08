Mondkapjesplicht in drukke zones Parijs gaat maandag in

In Parijs en omstreken is vanaf maandag 08.00 uur voor personen ouder dan elf jaar het dragen van een mondkapje verplicht in bepaalde drukke zones. Dat geldt ook voor de departementen Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne en Val-d’Oise. Dat hebben de lokale autoriteiten zaterdag bekendgemaakt.

De maatregel is getroffen om de corona-epidemie te beteugelen. Alles wijst erop dat het virus in de regio weer actiever circuleert. Op Ile-de-France - Parijs en regio - is de toename van het aantal besmettingsgevallen onder jongvolwassenen (20-30 jaar) verontrustend.

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo diende vorige week bij het regionaal bestuur een verzoek in om de verplichting mond en neus te bedekken uit te breiden tot onder meer winkelstraten, wachtrijen voor overheidsgebouwen of bezienswaardigheden, maar ook tot de drukke Seine-oevers, parken en openluchtmarkten. In het openbaar vervoer, musea en supermarkten was dat al noodzakelijk.

De precieze plekken waar voortaan ook een gezichtsmasker op moet, worden afzonderlijk aangewezen en regelmatig geëvalueerd. Ze zullen de komende weken waarschijnlijk variëren of worden aangepast, afhankelijk van de toeloop en de ontwikkeling van de epidemie.

Andere Franse steden waren Parijs al voorgegaan om ook op drukke plaatsen in de buitenlucht mondkapjes verplicht te stellen. Onder andere Toulouse, Lille, Biarritz, Marseille en Nice kondigden deze maatregel al af. In Nederland deden Rotterdam en Amsterdam hetzelfde.