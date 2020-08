Mondkapjesplicht in Brussel bij toename besmettingen

Als het aantal coronabesmettingen in Brussel stijgt tot 50 gevallen per 100.000 inwoners wordt een mondkapje verplicht op openbare plekken in alle negentien gemeenten in het gewest. Dat heeft de regionale veiligheidsraad donderdag besloten. Het gemiddelde lag de afgelopen week op 38.

In zeventien van de negentien gemeenten is de ‘alarmdrempel’ van 20 bereikt. In bijvoorbeeld de gemeente Sint-Gillis is de grens van 50 al overschreden.

In drukke straten in de Belgische hoofdstad geldt al een mondkapjesplicht. Vooralsnog komen er geen extra maatregelen, zei minister-president Rudi Vervoort op een persconferentie. Hij drukte inwoners op het hart de nationale veiligheidsregels na te leven.

Inwoners van België mogen sinds vorige woensdag nog maar met vijf mensen nauw contact hebben, naast hun huisgenoten. Tot die extra vrijheidsbeperking werd vooral besloten vanwege de sterke stijging van het aantal besmettingen in de regio Antwerpen. „We zien dat Antwerpen in de goede richting evolueert, en dus stabiliseren de cijfers voor België”, twitterde viroloog Marc Van Ranst. „Maar in andere steden/gemeenten neemt de epidemie nog in kracht toe. Oppassen!”