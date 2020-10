Mondkapjesplicht in Berlijn uitgebreid

De inwoners van Berlijn worden verplicht een mondkapje te dragen op plekken waar ze geen 1,5 meter afstand kunnen houden. Het bestuur van de Duitse hoofdstad heeft besloten dat mond- en neusbedekking verplicht wordt op markten en in winkelstraten, winkelcentra en wachtrijen.

Mondkapjes waren al verplicht in winkels, bussen en treinen, in kantoren, in restaurants en op scholen buiten de klas. Hoofdstedelingen mogen tussen 23.00 en 06.00 uur met maximaal vijf personen samen in de openbare ruimte zijn.

De stad met ongeveer 3,7 miljoen inwoners ziet het aantal coronabesmettingen de laatste tijd rap toenemen. Het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners lag de afgelopen zeven dagen gemiddeld op bijna 90. Dat is ver boven de grens waarover is afgesproken dat een mondkapje verplicht wordt.