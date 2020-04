Mondkapjes verplicht in openbaar vervoer in heel Duitsland

In heel Duitsland is of wordt het verplicht mondkapjes te dragen op bepaalde plekken. Bremen was woensdag de laatste deelstaat die aankondigde de plicht in te voeren.

In alle deelstaten is of wordt het de komende week verplicht om bedekking voor mond en neus te dragen in het openbaar vervoer. In de meeste deelstaten geldt de plicht ook voor winkels.

Begin deze week kondigden de eerste deelstaten aan om bedekkende kapjes verplicht te stellen. Dinsdag en woensdag sloten de andere deelstaten zich daarbij aan, zo ook woensdag het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen. Daar zullen Nederlanders die in het grensgebied wonen en over de grens winkelen mondkapjes moeten dragen.

In Duitsland is er vanuit de landelijke overheid geen plicht om de bescherming te dragen, maar is wel een advies afgegeven om dat bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en in winkels te doen.