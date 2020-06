Mondkapjes verplicht in openbaar vervoer in Engeland

In Engeland moeten mensen vanaf 15 juni verplicht een mondkapje dragen in het openbaar vervoer. Dat heeft Grant Shapps, de Britse minister van Transport, donderdag bekendgemaakt. De maskers zijn verplicht in bussen, vliegtuigen, treinen en veerboten.

Net als in Nederland moeten reizigers niet-chirurgische mondkapjes gebruiken. „Dat betekent geen chirurgische maskers, want die gebruiken we voor klinische instellingen”, aldus Shapps. „Het gaat om gezichtsbedekking die je eventueel ook gemakkelijk thuis kunt maken”.

De minister benadrukte dat de mondkapjes wel degelijk werken tegen het coronavirus, „zij het beperkt”. Jonge kinderen, gehandicapten en mensen met ademhalingsproblemen hoeven ze volgens de BBC niet te dragen.

In Wales, Schotland en Noord-Ierland zijn de mondkapjes niet verplicht.

Groot-Brittannië is door het coronavirus een van de zwaarst getroffen landen wereldwijd. Het land telt bijna 40.000 coronadoden. Zeker 280.000 mensen raakten voor zover bekend besmet met het virus.