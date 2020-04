Mondkapje in OV Duitsland verplicht​

In heel Duitsland is of wordt het verplicht mondkapjes te dragen op bepaalde plekken. Bremen was woensdag de laatste deelstaat die aankondigde de plicht in te voeren.

In alle deelstaten is of wordt het de komende week verplicht om bedekking voor mond en neus te dragen in het openbaar vervoer. In de meeste regio’s geldt de plicht ook voor winkels.

Begin deze week kondigden de eerste deelstaten aan om bedekkende kapjes verplicht te stellen. Dinsdag en woensdag sloten de andere deelstaten zich daarbij aan, zo ook woensdag het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen. Daar zullen Nederlanders die in het grensgebied wonen en over de grens winkelen mondkapjes moeten dragen.

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland blijft volgens de officiële cijfers oplopen. Het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde donderdag 2352 nieuwe gevallen. Woensdag waren er 2237 infecties bijgekomen. Het totaal aantal besmettingen is nu 148.046.

Roemenië wil vanaf 15 mei het dragen van mondkapjes verplicht stellen en de lockdown die in het land geldt vanwege de coronapandemie daarna verlichten. De mondkapjesplicht zal naar verwachting tot volgend jaar worden gehandhaafd, kondigde president Klaus Iohannis woensdag aan.

Frankrijk telt inmiddels bijna net zoveel coronadoden als Spanje, dat na de Verenigde Staten en Italië het zwaarst getroffen land is. Het aantal doden in Frankrijk steeg naar 21.340, een paar honderd sterfgevallen minder dan de zuiderburen. Inmiddels zijn bijna 120.000 infecties geregistreerd. Wel daalt het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen gestaag.

Het officiële dodental door de uitbraak van het coronavirus in Italië is de 25.000 voorbij.