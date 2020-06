Mogelijke schutter bij betoging in Louisville doodgeschoten

Een man is tijdens een betoging in Louisville in de staat Kentucky doodgeschoten door agenten en leden van de nationale garde die zelf werden beschoten vanuit groepen betogers of relschoppers. Plaatselijke media meldden dat ze hebben teruggeschoten toen ze bezig waren betogers of relschoppers uiteen te drijven. Het is niet duidelijk of de neergeschoten man de schutter was.

Afgelopen week waren er al schietincidenten in Louisville rond de betogingen en geweldplegingen in de stad. Onbekenden schoten er op betogers tegen het politiegeweld en daarbij raakten zeven mensen gewond. De politie heeft aanhoudingen in deze zaak verricht. De betogingen in Louisville zijn wel naar aanleiding van de dood van de zwarte George Floyd in Minneapolis, maar richtten zich op een plaatselijk incident half maart waarbij agenten de Afro-Amerikaanse Breonna Taylor in haar woning doodschoten.