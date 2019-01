Mogelijke Michelangelo uit kerk gestolen

Uit de Sint-Ludgeruskerk in Zele (Oost-Vlaanderen) is een schilderij gestolen dat mogelijk van de hand van Michelangelo is. Het 16e-eeuwse werk, getiteld Heilige Familie, zou juist binnenkort naar een Italiaanse expert gaan om te onderzoeken of het inderdaad van de Italiaanse meester was of wellicht van een leerling. Het zou de waarde aanzienlijk verhogen. Het schilderij meet zonder lijst 99 bij 145 centimeter.

De dief drong de kerk vrijdagnacht binnen via de sacristie, de ruimte waar alle benodigdheden voor de mis worden bewaard. Volgens een getuige is het een jongeman tussen 17 en 20 jaar oud, met donkere kleding aan en een rugzak in zijn handen.