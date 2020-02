Mogelijke besmetting met coronavirus in België

In België is een patiënt in quarantaine geplaatst omdat mogelijk sprake is van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Dat meldden Belgische media donderdag.

De persoon die is opgenomen in een ziekenhuis in Antwerpen is in China geweest, het land waar de uitbraak van het virus is ontstaan. Volgens een woordvoerster van het Stuivenbergziekenhuis vertoont de patiënt verschijnselen van de ziekte maar is er „absoluut geen zekerheid”. Waarschijnlijk wordt vrijdagochtend duidelijk of sprake is van besmetting met het virus.

Eerder deze week werd een besmetting vastgesteld bij een Belg die met een evacuatievlucht uit het Chinese Wuhan naar Brussel werd gebracht.