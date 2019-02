Mogelijk verband aanslagen in Nice en Berlijn

Er bestaat wellicht een verband tussen de aanslagen op de boulevard van Nice en de kerstmarkt in Berlijn. De Tunesiër Bilal Ben Ammar, een vriend van de terrorist Anis Amri die in december 2016 met een vrachtwagen twaalf bezoekers doodreed in de Duitse hoofdstad, was mogelijk aan de Franse zuidkust toen een islamitische extremist op de nationale feestdag inreed op wandelaars. Dat kostte 86 mensen het leven.

De link blijkt uit een notitie van de federale recherche die persbureau DPA dinsdag heeft ingezien. Eerder meldden drie andere Duitse media al dat Ben Ammar op 14 juli 2016 in Nice kan zijn geweest. De agenten die de zaak onderzochten troffen op zijn telefoon een foto van 7 juli aan waarop een een boardingpass is te zijn voor een vlucht van Berlin-Schönefeld naar Nice om 14.00 uur. De datum is niet te lezen. De instapkaart stond op naam van Oueslati B.

Op andere beelden staat Ben Ammar, die zich in Duitsland onder verschillende namen had ingeschreven als asielzoeker, in Parijs met bekenden. Vermoedelijk zijn die foto’s gemaakt op 10 en 15 juli. Ben Ammar werd op 1 februari 2017 uitgezet naar Tunesië. Een onderzoekscommissie van de Bondsdag wil hem verhoren als dat mogelijk is.