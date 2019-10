Mogelijk veel Nederlanders in vuurlinie

Honderden Nederlanders bevinden zich mogelijk in het gebied in Noordoost-Syrië dat wordt aangevallen door Turkije. Uit de jongste cijfers van de inlichtingendienst AIVD blijkt dat er nog 125 volwassen zogeheten uitreizigers in Syrië zijn. In Syrië en Turkije bevinden zich daarnaast nog 210 kinderen met een Nederlandse link.

De cijfers betreffen zowel mensen in vluchtelingenkampen als in Syrische detentie. De AIVD noch het ministerie van Buitenlandse Zaken kan precies zeggen waar in Syrië die Nederlanders zich bevinden.

„Hevige gevechten” Noordoost-Syrië houden aan

Wel bekend is dat veel Nederlandse vrouwen en kinderen zich bevinden in het kamp Al Hol, op circa 50 kilometer van de Turkse grens. Het is niet duidelijk of de Turkse aanval ook dat kamp zal bereiken.