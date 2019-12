‘Mogelijk toch steun LibDem voor Labour’

De leider van de Britse Liberaal Democraten heeft voor het eerst laten doorschemeren dat ze na de verkiezingen met Labour kan samenwerken om de brexit te stoppen. Ook stelde Jo Swinson dat ze aanblijft als haar partij zetels verliest, berichten Britse media.

De Liberaal Democraten hebben momenteel 21 van de 650 zetels in het Lagerhuis. De antibrexitpartij zou een belangrijke rol kunnen spelen als geen van de grote partijen een meerderheid haalt, maar LibDem-leider Swinson voelt er niets voor om huidig premier Boris Johnson of Labourleider Jeremy Corbyn aan de macht te helpen.

Swinson kreeg tijdens een interview met de BBC de vraag of ze een minderheidsregering van Labour zou kunnen steunen om een nieuw referendum af te dwingen. Ze suggereerde dat ze daartoe bereid is als Corbyn opstapt. „Laten we eerlijk zijn. Als Boris Johnson en Jeremy Corbyn geen meerderheid halen bij deze verkiezingen, is er geen garantie dat ze een week later nog leiders van hun partijen zijn, toch?”, reageerde ze.