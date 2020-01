Mogelijk overlast door regen en sneeuw in Spanje

Spanje krijgt vanaf zondag te maken met extreme weersomstandigheden. Dat meldt Weeronline. In de regio’s Catalonië en Valencia, waar doorgaans ook veel Nederlandse toeristen zijn, kan tot en met dinsdag lokaal 300 millimeter neerslag vallen. Ook wordt er hevige overlast door regen en sneeuw verwacht.

Het Spaanse KNMI heeft voor zondag code rood afgekondigd voor de kust van Ibiza en Valencia vanwege hoge golven. In de overige gebieden in het oosten van Spanje geldt dan code oranje of geel. Later in de week is er ook kans op noodweer in de Pyreneeën, met name aan de zuidkant. Daar kan dan 500 millimeter vallen. Dat kan tot aardverschuivingen leiden.

Vorig jaar kampten sommige delen van Spanje ook al met noodweer. Aan de zuidoostkust vielen in september twee doden door buitensporige regenval. Het noodweer leidde op sommige plekken tot overstromingen, waardoor onder meer huizen, wegen en sporen onderliepen.