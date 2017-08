Mogelijk meer militairen VS naar Afghanistan

De Amerikaanse president Donald Trump houdt maandagavond een televisietoespraak om uitleg te geven over zijn strategie voor Afghanistan. The New York Times en andere Amerikaanse media berichten dat Trump vermoedelijk zal aankondigen dat hij de Amerikaanse troepenmacht in Afghanistan met enkele duizenden militairen gaat versterken.

De Verenigde Staten hebben op dit moment ongeveer 8400 militairen in Afghanistan. Mogelijk wil Trump een kleine vierduizend extra militairen sturen om het Afghaanse leger beter te kunnen trainen en helpen bij operaties tegen de Taliban en andere militante groepen in het Centraal-Aziatische land.