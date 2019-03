Mogelijk honderden doden na cycloon zuidelijk Afrika

De Mozambikaanse president Filipe Nyusi vreest dat het dodental in zijn land als gevolg van de cycloon Idai zal oplopen tot boven de 1000. Dat zei hij maandag op de radio.

De storm kwam vorige week aan land in Mozambique en bereikte later ook de buurlanden Zimbabwe en Malawi.

Het officiële dodental in Mozambique staat op 84 mensen, onder wie enkele tientallen in de Mozambikaanse havenstad Beira. In Zimbabwe vielen zeker 98 doden en er worden 217 mensen vermist. Malawi telt tenminste 122 doden.

„De komende dagen wordt nog veel meer neerslag verwacht. Het zou ons niet verbazen als het aantal slachtoffers tot boven de duizend oploopt,” aldus Nyusi maandag tegenover Radio Mozambique. De president vloog over de zwaarst getroffen gebieden en zag „veel lichamen” ronddrijven.

Celso Correia, de minister van Milieu, vermoedt dat dit de zwaarste natuurramp is uit de geschiedenis van Mozambique.

De stad Beira is voor het overgrote deel verwoest door de cycloon, meldde de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC). De organisatie heeft een team gestuurd naar de stad die ongeveer 530.000 inwoners telt.

Dam doorgebroken

De hulpverleners zeggen dat de wegen naar Beira zijn geblokkeerd door overstromingen. Ze gebruikten zelf een helikopter voor het laatste deel van hun reis. „De situatie is verschrikkelijk. De schaal van de verwoestingen is enorm”, zegt het hoofd van het team in een verklaring. „Het lijkt erop dat 90 procent van het gebied compleet is verwoest. De situatie buiten de stad is mogelijk nog erger. Door het breken van een dam is de laatste toegangsweg naar de stad afgesneden. Communicatielijnen zijn weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Sommige getroffen dorpen zijn niet bereikbaar”, aldus de teamleider.

Circa 1500 mensen rondom Beira zijn gewond geraakt door omvallende bomen en rondvliegende dakbedekking. Alberto Mondlane, gouverneur van de provincie Sofala verklaarde maandag tegenover de BBC: „Een aantal mensen zit nog vast in de top van een boom. Velen zijn er slecht aan toe, en hebben dringend hulp nodig.”

De cycloon zal verstrekkende gevolgen hebben. Boeren stonden op het punt om maïs te gaan oogsten toen Idai toesloeg, aldus The Guardian maandag. Veel maïsvelden zijn geruïneerd, wat zonder ingrijpen grootschalige honger betekent tot minstens het volgende jaar. De VN lieten weten dat de komende tijd voor zeker 5,3 miljoen mensen noodhulp in de vorm van voedsel nodig is.

De BBC meldt dat het Verenigd Koninkrijk toegezegd heeft humanitaire hulp te gaan leveren aan Mozambique en Malawi ter waarde van 7 miljoen euro.