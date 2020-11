In het centrum van de Canadese stad Montreal is mogelijk een gijzeling aan de gang in het gebouw van een fabrikant van videogames. Volgens diverse media is een grote politie-operatie gaande maar is niet duidelijk wat er precies aan de hand is.

Op beelden van lokale tv-stations is te zien hoe tientallen mensen op het dak staan van het pand van het Franse Ubisoft. De politie heeft de omgeving afgezet en roept de bevolking op weg te blijven.