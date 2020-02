Mogelijk eerste coronabesmetting in Brazilië en Zuid-Amerika

Gezondheidsdiensten in Brazilië hebben vermoedelijk voor het eerst een besmetting met het nieuwe coronavirus in het land vastgesteld. Het kan daarmee ook het eerste geval van het coronavirus in Zuid-Amerika zijn. Het ministerie van Volksgezondheid en de lokale gezondheidsdiensten in São Paulo onderzoeken het geval.

Het gaat om een 61-jarige man uit São Paulo die tussen 9 en 21 februari in Noord-Italië is geweest en symptomen van de ziekte Covid-19 vertoont, meldde het ministerie van Volksgezondheid. De man zit in isolatie in zijn huis in afwachting van de uitkomsten van de test.