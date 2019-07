Mogelijk doden door hitte in Frankrijk

De Franse autoriteiten bekijken of vijf sterfgevallen te wijten zijn aan de hittegolf. Bijna heel het land had dinsdag te maken met hoge temperaturen, met uitschieters van 40 graden in het noordoosten (Nancy en Dijon) en 41 graden in het midden (Auxerre).

Vooralsnog zijn er vijf sterfgevallen en 27 urgente opnames in ziekenhuizen geregistreerd die mogelijk een gevolg zijn van de hitte. Daarnaast zijn er nog honderden minder urgente gevallen in ziekenhuizen geweest die mogelijk een gevolg van het hete zomerweer zijn, meldde de nieuwssite BFMTV.

Het is niet meteen duidelijk of een patiënt aan de hitte of als gevolg van andere oorzaken of aandoeningen bezwijkt. Na de extreme hittegolf in augustus 2003 stelden de autoriteiten vast dat 15.000 mensen, vooral ouderen, mede als gevolg van de hitte waren overleden.