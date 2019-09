Mogelijk CIA-agent vermist in Rusland

Een voormalige medewerker van het Kremlin die als geheim agent van de CIA naar de Verenigde Staten zou zijn gegaan, wordt officieel vermist in Rusland. De politie is op zoek naar hem, bevestigde het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag.

Het zou volgens de Russische krant Kommersant gaan om een man die Oleg Smolenkov heet. Hij verdween samen met zijn vrouw Antonia en drie kinderen toen hij in juni 2017 op vakantie was in Montenegro. Amerikaanse media kwamen recent met het verhaal dat een Russische informant van de CIA naar de VS is gehaald.