‘Mogelijk 7500 doden door coronavirus in Engelse verpleeghuizen’

Het nieuwe coronavirus heeft mogelijk al het leven gekost aan 7500 bewoners van Engelse verpleeghuizen. Dat blijkt volgens de krant The Telegraph uit cijfers van brancheorganisatie Care England, die eerder in de week nog uitging van 1400 doden.

De topman van Care England erkent in de krant dat het lastig is om precies te zeggen hoeveel bewoners zijn overleden aan het virus. Dat zou vereisen dat meer mensen worden getest.

„Maar als we kijken naar de sterftecijfers sinds 1 april en die vergelijken met de cijfers uit vorige jaren, schatten we dat ongeveer 7500 mensen zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19”, aldus topman Martin Green.

De Britse tegenhanger van het CBS, het Office for National Statistics, heeft in de periode tot 3 april vastgelegd dat 217 mensen in verpleeghuizen zijn overleden aan het virus. Over de periode daarna zijn nog geen cijfers gepubliceerd.

Critici verwijten de regering al langer te weinig te doen om de ouderenzorg te steunen in de coronacrisis. Bronnen binnen de sector klagen in Britse media dat veel te weinig beschermende middelen beschikbaar zijn, zoals mondkapjes.

Het officiële dodental in het Verenigd Koninkrijk staat momenteel op ruim 14.000. Ouderen vormen de kwetsbaarste groep tijdens de coronacrisis. Het grootste deel van de overleden patiënten, zo’n 69 procent, is ouder van 70.