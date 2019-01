Mogelijk 17 migranten verdronken bij Libië

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) meldt zaterdag dat er mogelijk zeventien migranten zijn verdronken in de Middellandse Zee nadat de rubberboot waarin zij zaten voor de kust van Libië was gezonken. Er zijn zeker drie doden gezien in het water.

Reddingwerkers baseren dit op drie overlevenden die uit zee zijn opgepikt. Die zeiden dat er twintig mensen in de rubberboot zaten, die donderdagnacht uit Garabulli in Libië is vertrokken. „De overlevenden vertelden ons dat ze al tien tot elf uur op zee hadden rondgedobberd, toen de boot begon te zinken”, zei woordvoerder Flavio Di Giacomo van de IOM zaterdag. „Volgens hen kwamen de meesten uit West-Afrika en waren onder meer een zwanger meisje en twee kinderen, van wie een slechts een paar maanden oud was, aan boord.”