‘Mogelijk 10.000 besmettingen coronavirus in Verenigd Koninkrijk’

In het Verenigd Koninkrijk zijn mogelijk tussen de 5000 en 10.000 mensen besmet met het nieuwe coronavirus. Dat zegt een adviseur van de Britse overheid.

„Er zijn op dit moment 590 gevallen bevestigd. Als je dat doorrekent, dan is het waarschijnlijk dat er tussen de 5000 en 10.000 mensen besmet zijn”, aldus de adviseur. „De piek in het Verenigd Koninkrijk is pas over tien tot veertien weken.”

Hoewel de uitbraak steeds groter wordt, gaat het Verenigd Koninkrijk nog geen kwetsbare mensen apart zetten. „De volgende stap is om kwetsbare mensen sociaal te isoleren. Dat is nu nog niet aan de orde, maar dat moment gaat wel komen”, aldus de medisch adviseur van de overheid.